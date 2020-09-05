بعد أزمته مع الأهلي السعودي.. مستقبل يوسف بلايلي على المحك

لا يزال الدولي الجزائري يوسف بلايلي يصنع الحدث على مدار الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة كثرة مشاكله مع ناديه الأهلي السعودي، والذي وصل معه لمفترق طرق.

وأصبحت عودة بلايلي لصفوف الأهلي صعبة للغاية، رغم أن عقده مستمر مع الراقي حتى صيف 2022، وهو الذي انتقل إليه في الميركاتو الصيفي 2019 قادما من الترجي التونسي، بعد أيام من تتويجه مع منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح طارق الكيال المشرف العام لفريق مدينة جدة، أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، أبلغ الإدارة بعدم حاجته لبلايلي رغم موهبته الكبيرة، بسبب مستوياته المخيبة للأمال منذ وصوله للفريق.

وثمة بعض العوامل التي تعجل من انتهاء تجربة بلايلي الاحترافية مع فريق الأهلي، بالنظر للأزمات التي مر بها اللاعب مؤخرا.

الموهبة وحدها لا تكفي

يوسف بلايلي اشتهر منذ بداية مشواره الاحترافي، سواء مع مولودية وهران أو اتحاد العاصمة ثم الترجي التونسي، بأسلوب لعب فردي بدرجة كبيرة.

بلايلي كان يكتفي بالاعتماد على موهبته فقط، دون العمل على الجانبين التكتيكي والبدني، ولكن ذلك كان يمر لأن مستوياته الكبيرة كانت تجعل مدربيه يتغاضون عن تصرفاته، ولأن النتائج كانت إيجابية على كل حال.

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لكن الأمر يختلف كليا في الدوري السعودي، خاصة وإن كان الأمر يتعلق بفريق كبير بحجم الأهلي، الذي يضم بين صفوفه العديد من النجوم أبرزهم السوري عمر السومة، وينافس على كافة الأصعدة في كل موسم.

أزمات كبيرة

بلايلي اشتهر على مدار السنوات الماضي بميوله نحو السهر، وهو أمر مرفوض بالنسبة للاعب كرة القدم، المطالب دائما بالحفاظ على تركيزه لأقصى درجة ممكنة.

وأشارت تقارير في وقت سابق، إلى أن بلايلي دائما ما يتحدث مع المسؤولين عن زيادة الراتب، ولا يبالي كثيرا بتعليمات الأجهزة الفنية.

واقعة بلايلي مع الأهلي لم تكن الأولى في مسيرة اللاعب، الذي رحل لنفس الأسباب عن أنجيه الفرنسي، عندما لم يتقبل تعليمات مدربه وأراد اللعب سريعا، رغم أنه كان عائدا من إصابة وعقوبة، مما دفع إدارة الفريق للتخلص منه، تفاديا لتصرفاته.

أما آخر أزمات النجم الجزائري بين صفوف الأهلي، فجاءت من خلال رفضه العودة إلى المملكة، رغم قيام إدارة ناديه بتوفير طائرة خاصة في الجزائر، لينخرط في تدريبات الفريق.

بلايلي رد بشكل غريب على مطالب مدربه بالتمرين بشكل جدي خلال فترة التوقف والعزل المنزلي، عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وهو يلعب داخل مسبح بيته، بطريقة توحي بأنه ليس ملتزما بالتعليمات.