سعر الدولار في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020.. الجنيه مستقر رغم التباين

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في معظم ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، ليبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

وساد سعر صرف الدولار عند مستوى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع في 11 بنكا عاملا في السوق المصرية.

و لأول مرة منذ سنوات، تراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.2% مسجلا 111.3 مليار دولار نهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي المصري في بيان أصدره مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال تلك الفترة إلى 31.7%.

وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية لشهر يوليو/تموز الماضي إن الدين الخارجي "في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وكان آخر بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، أوضح أن ديون مصر الخارجية بلغت 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.

أقل سعر للدولار

سجل بنك قناة السويس خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي في ماكينات الصراف الآلي، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

سجل بنكا الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار اليوم، عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

وسجلت شاشات التداول في 4 بنوك عاملة بالسوق المصرية متوسط سعر لصرف الدولار عند مستوى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وهم "العربي الدولي، إتش إس بي سي، الإسكندرية، مصر إيران".

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي، 18.88 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى، 20.90 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع وهو أعلى سعر سجله مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما جاء أقل سعر عند حدود 20.70 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع في بنك البركة.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في التعاملات المبكرة من صباح السبت، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.27 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.