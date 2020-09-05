سبعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي لمعاقبة إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي تم بموجبها حظر واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إضافة إلى حظر أنظمة الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.
الأمم المتحدة: إيران مستمرة في زيادة مخزون اليورانيوم
شملت القرارات عقوبات طالت عشرات الشخصيات والمنظمات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وتجميد أرصدتها المالية في الخارج.
لدعم الحراك الشعبي.. 300 جمعية إيرانية معارضة تجتمع افتراضيا
ترافقت العقوبات الأممية مع عقوبات أوروبية تركزت على حظر التعامل مع شركات إيرانية في مجال النفط والغاز وجميع العقود لاستيراد وشراء ونقل النفط الإيراني إضافة لوقف صادرات الأسلحة والمعدّات المستعملة في تخصيب اليورانيوم والاتجار في الذهب والمعادن النفيسة مع المصارف والمؤسسات الحكومية الإيرانية.
لم تؤدّ العقوبات إلى القطيعة بل فتحت باب التفاوض بين إيران وما عُرف بمجموعة "خمسة زائد واحد" وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومعها ألمانيا.
تعرف على القصة كاملة في الفيلم التالي:
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قصة العقوبات على إيران ولماذا يجب أن تتجدد؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.