قصة العقوبات على إيران ولماذا يجب أن تتجدد؟

سبعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي لمعاقبة إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي تم بموجبها حظر واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إضافة إلى حظر أنظمة الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.

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شملت القرارات عقوبات طالت عشرات الشخصيات والمنظمات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وتجميد أرصدتها المالية في الخارج.

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ترافقت العقوبات الأممية مع عقوبات أوروبية تركزت على حظر التعامل مع شركات إيرانية في مجال النفط والغاز وجميع العقود لاستيراد وشراء ونقل النفط الإيراني إضافة لوقف صادرات الأسلحة والمعدّات المستعملة في تخصيب اليورانيوم والاتجار في الذهب والمعادن النفيسة مع المصارف والمؤسسات الحكومية الإيرانية.

لم تؤدّ العقوبات إلى القطيعة بل فتحت باب التفاوض بين إيران وما عُرف بمجموعة "خمسة زائد واحد" وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومعها ألمانيا.

تعرف على القصة كاملة في الفيلم التالي:

