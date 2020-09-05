دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/9/5 10:37 م بتوقيت أبوظبي
طالب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، السبت، بضرورة ضبط السلاح المنفلت ووقف الفوضى قبل إجراء الانتخابات.
وقال رئيس البرلمان العراقي، إن ضبط الأمن والفوضى يساعد العراقيين على ممارسة حقهم الانتخابي دون خوف.
ولفت الحلبوسي إلى أن القوى السياسية بمجلس النواب العراقي، ستجري اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، مشددا على مسعى البرلمان لمساندة الحكومة في مساعيها لإعادة هيبة الدولة العراقية.
واستأنف مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، عقد جلساته بعد توقف قرابة الـ6 أشهر جراء تفشي وباء كورونا، حيث سبق انعقاد الجلسة إجراءات وتدابير وقائية.
ورغم مضي 10 أشهر على إقرار قانون الانتخابات، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية العراقية أجلت حسم استكمال ملحقاته الخاصة بآليات توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الأصوات.
وكان الحلبوسي، تعهد في وقت سابق، بتمرير جميع الفقرات الخلافية مطلع الشهر الحالي أول جلسة يعقدها البرلمان .
ويضغط عامل الوقت على إمكانيات المفوضية العليا للانتخابات في استكمال إجراءاتها لتحقيق الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن عند السادس من يونيو/حزيران المقبل.
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