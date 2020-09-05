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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/5 10:37 م بتوقيت أبوظبي

طالب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، السبت، بضرورة ضبط السلاح المنفلت ووقف الفوضى قبل إجراء الانتخابات. 

وقال رئيس البرلمان العراقي، إن ضبط الأمن والفوضى يساعد العراقيين على ممارسة حقهم الانتخابي دون خوف.

ولفت الحلبوسي إلى أن القوى السياسية بمجلس النواب العراقي، ستجري اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، مشددا على مسعى البرلمان لمساندة الحكومة في مساعيها لإعادة هيبة الدولة العراقية.

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واستأنف مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، عقد جلساته بعد توقف قرابة الـ6 أشهر جراء تفشي وباء ، حيث سبق انعقاد الجلسة إجراءات وتدابير وقائية.

ورغم مضي 10 أشهر على إقرار قانون الانتخابات، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية العراقية أجلت حسم استكمال ملحقاته الخاصة بآليات توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الأصوات.

وكان الحلبوسي، تعهد في وقت سابق، بتمرير جميع الفقرات الخلافية مطلع الشهر الحالي أول جلسة يعقدها البرلمان .

ويضغط عامل الوقت على إمكانيات المفوضية العليا للانتخابات في استكمال إجراءاتها لتحقيق الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن عند السادس من يونيو/حزيران المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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