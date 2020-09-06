هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، فرقاء السودان على توقيع اتفاق جوبا، وحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة للسلام.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": "نثمن اتفاق رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، عبدالعزيز الحلو، على المضي في طريق السلام والوحدة والمساواة والحرية الدينية لكل السودانيين".

وتابع: "أحث جميع الأطراف في السودان على اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في طريق السلام.

وتجاوز الاتفاق أكبر عقبة كانت تعترض طريق المفاوضات بين الحكومة والشعبية فصيل الحلو، عقب إقراره مبدأ فصل الدين عن الدولة ضمن إعلان مبادئ للتفاوض.

ونص الاتفاق الذي اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية" على أن "السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والأديان والثقافات، ويجب التأكيد على الاعتراف الكامل بهذه التنوعات واستيعابها".

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ونص أيضا على أنه "يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان".

وشدد الاتفاق على أنه "يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ فصل الدين عن الدولة، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير".

ونص على أن "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. ولا يجوز للدولة إقامة وتحديد دين رسمي. ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه".

وأقر الاتفاق بأن "يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى يتحقق فصل الدين عن الدولة".

وبموجب هذا الاتفاق يحافظ الطرفان على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.

ونص الاتفاق على الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.