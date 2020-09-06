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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/6 07:54 ص بتوقيت أبوظبي

أعطت ألمانيا، الأحد، مهلة بضعة أيام لروسيا لتقديم تفسيرات حول تسميم المعارض أليكسي نافالني، حسب ما أعلن وزير الخارجية هايكو ماس.

وأكدت ألمانيا، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، أنها بدأت مناقشات تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا، حال عدم تقديمها تفسيرات.

وقال هايكو ماس، في تصريحات لصحيفة "بيلد"، إن "توجيه إنذارات لا يساعد أحدا. ولكن في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا".

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وأشار إلى أنه "إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد أن تكون محددة الأهداف".

ورفضت روسيا، في وقت سابق، ما وصفته بالادعاءات حول تسميم المعارض البارز نافالني الذي يتلقى حاليا العلاج في برلين، مشددة على أنها لا ترى "أي مبرر" لمثل تلك الاتهامات.

والأربعاء الماضي، أعلنت ألمانيا أن العينات المأخوذة من نافالني أظهرت وجود غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي طوّره السوفيت في السبعينيات ويكون غالباً على شكل مسحوق ناعم يمكن أن يخترق مسام الجلد أو الجهاز التنفسي.

و دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، السلطات الروسية إلى فتح تحقيق في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، مؤكدا عدم استبعاد فرض عقوبات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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