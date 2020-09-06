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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/6 09:40 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت الشرطة البريطانية، صباح الأحد، إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 

وكانت الشرطة البريطانية فرضت، مساء أمس السبت، طوقا أمنيا بمحطة حافلات في مدينة مانشستر بعد الإبلاغ عن مادة "مريبة" داخل حافلة.

وقالت الشرطة في بيان إن المادة "المريبة" التي عُثر عليها في حافلة بمدينة مانشستر آمنة، حيث جرى "فحص العبوة وتم التأكد من أنها آمنة ولا يوجد خطر على الجمهور".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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