أعلنت الشرطة البريطانية، صباح الأحد، إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة البريطانية فرضت، مساء أمس السبت، طوقا أمنيا بمحطة حافلات في مدينة مانشستر بعد الإبلاغ عن مادة "مريبة" داخل حافلة.

وقالت الشرطة في بيان إن المادة "المريبة" التي عُثر عليها في حافلة بمدينة مانشستر آمنة، حيث جرى "فحص العبوة وتم التأكد من أنها آمنة ولا يوجد خطر على الجمهور".