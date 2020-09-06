دوت الخليج الإخبارية - محسن أمين - تونسالأحد 2020/9/6 11:37 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وسائل إعلام محلية تونسية إن شرطيا قتل وأصيب آخر في حادث طعن بمدينة سوسة على الساحل الشرقي للبلاد.
وأفاد مراسل "دوت الخليج الإخبارية" أن ما رشح من معلومات بشأن الواقعة يشير إلى وقوع إطلاق نار قبيل حادث الطعن الذي أودى بحياة "عون أمن" تابع لفرقة الحرس التونسي.
والجمعة، قالت مصادر أمنية تونسية إن قوى الأمن نجحت في تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر.
وكان مصدر أمني قد أكد لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن أعضاء الخلايا الإرهابية جرى توقيفهم في محافظة سوسة الساحلية، لافتا إلى ضبط أسلحة وخرائط تشير للتحضير لعمليات إرهابية ستستهدف مراكز أمنية.
وتعيش تونس على وقع تصدعات في المشهد السياسي بالبلاد على خلفية معركة بين القوى الديمقراطية وحركة النهضة الإخوانية.
وتتهم القوى الديمقراطية التونسية النهضة الإخوانية بالتورط في عمليات إرهابية واغتيال معارضين عبر تنظيم خاص، كما تقدم أدلة على صلات بين الجماعة وتنظيمات إرهابية تنشط على جانبي الحدود مع ليبيا.
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