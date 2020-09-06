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صحة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/6 02:03 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إجراءها 87,336 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73,984 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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