رحلة الأموال الليبية المجمدة من طرابلس إلى أنقرة

يوما تلو الآخر تنكشف الحقائق حول مساعي التدخلات الخارجية التي يكثف منها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حتى كان آخر مغامراته في الأراضي الليبية كبوابة لإنقاذ اقتصاد أنقرة من عثرته المالية.

رحلة الدولارات المجمدة من ليبيا إلى إسطنبول.. وصمة عار لأردوغان

السطو الذي يمارسه أردوغان على مقدرات الشعب الليبي هذه المرة أكثر فجاجة، يندرج تحت ممارسات العصابات الدولية، وهو ما يعرف بـ"الدولارات المجمدة".

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ومؤخرا شهدت تداول مئات الملايين من الدولارات المنهوبة من بنوك ليبية بواسطة القوات التركية، والتي وجدت لها مجالا للتوزيع في أسواق العاصمة التركية إسطنبول السوداء، التي باتت مصنفة دوليا كإحدى الوجهات الرئيسية لتصريف الدولارات المجمدة.