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رياضة

دوت الخليج الرياضية

الأحد 2020/9/6 07:05 م بتوقيت أبوظبي

نجح الفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألفا تاوري، في الفوز بسباق إيطاليا لسيارات الفورمولا 1.

وكان السباق الثامن من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 قد أقيم في إيطاليا، الأحد، بعد الانتهاء من التجارب التأهيلية على مدار اليومين الماضيين.

وحل جاسلي في المرتبة الأولى بالسباق، متفوقا على الإسباني كارلوس ساينز، سائق مكلارين، الذي حل في المرتبة الثانية.

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وفي المرتبة الثالثة، جاء البلجيكي-الكندي لانس سترول، سائق ريسينج بوينت، متفوقا على لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي حل في المركز الرابع.

في المقابل، عبر لويس هاميلتون، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، خط النهاية في المركز السابع، بعدما بدأ من مركز أول المنطلقين وتراجع إلى المركز الأخير.

يُذكر أن هذا الفوز هو الأول لجاسلي في فورمولا 1، كما أنه الأول لسائق فرنسي منذ أوليفييه باني في عام 1996.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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