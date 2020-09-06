الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/6 07:39 م بتوقيت أبوظبي

أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات عن صدمتها واستنكارها العميق لحملات الإساءات والتحريض المستمرة ضد الإمارات.

واستنكرت الجالية بشدة، في بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، الأحد، التصريحات المشينة التي أدلى بها مندوب منظمة  الصاعقة خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وشددت على أن "مثل تلك المواقف المنحرفة والتي تصدر تحت  غطاء اجتماع للقيادة الفلسطينية،  إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة".

Advertisements

كما تستهدف حملات الإساءة والتحريض، بحسب البيان الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، وشائج الأخوة بين الفلسطينيين وبين الشعوب الشقيقة في منطقة الخليج العربي .

وأكدت الجالية الفلسطينية أنها "كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دوما، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة  العزيزة".

وختمت الجالية بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتأكيد على أن الإمارات والتي كانت وما زالت وستبقى قيادة وشعبا  محبة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وشددت على أنه: "لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية الفلسطينية  أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة."

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

  • المزيد -
  • المزيد -
  • المزيد -
  • المزيد -

قد تقرأ أيضا