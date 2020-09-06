أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات عن صدمتها واستنكارها العميق لحملات الإساءات والتحريض المستمرة ضد الإمارات.

واستنكرت الجالية بشدة، في بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، الأحد، التصريحات المشينة التي أدلى بها مندوب منظمة الصاعقة خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وشددت على أن "مثل تلك المواقف المنحرفة والتي تصدر تحت غطاء اجتماع للقيادة الفلسطينية، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة".

Advertisements

كما تستهدف حملات الإساءة والتحريض، بحسب البيان الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، وشائج الأخوة بين الفلسطينيين وبين الشعوب الشقيقة في منطقة الخليج العربي .

وأكدت الجالية الفلسطينية أنها "كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دوما، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة".

وختمت الجالية بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتأكيد على أن الإمارات والتي كانت وما زالت وستبقى قيادة وشعبا محبة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وشددت على أنه: "لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية الفلسطينية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة."