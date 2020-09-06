طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأحد، مليشيا "حزب الله" بخدمة لبنان وأهله وليس إيران.

وقال جعجع، خلال تصريحات صحفية، "يتعين على حزب الله أن يسلم قرار السلم والحرب إلى الدولة وأن يخدم لبنان وليس إيران".

كما طالب جعجع حزب الله بـ"الكف عن تدخلاته الخارجية السافرة غير المبررة في شؤون الدول العربية".

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وقال رئيس حزب القوات اللبنانية: "لا يمكن لحزب الله أن يستمر دون أن يغير في توجهاته وسلوكه".

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سلطات بلاده بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والقبض على القيادي في حزب الله سليم عياش وتسليمه.

وعقب كارثة انفجار مرفأ بيروت طالب سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون بتقديم استقالته.