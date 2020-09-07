لتعويض ميسي.. كوتينيو مفتاح مشروع كومان في برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، يضع صانع اللعب البرازيلي فيليبي كوتينيو على رأس مشروعه مع البارسا في الموسم المقبل.



وكان كوتينيو عاد مؤخراً لتدريبات برشلونة بعد غياب لنحو عام أعير فيه إلى بايرن ميونيخ الألماني، ونجح خلاله في التتويج معه بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، تسلم كومان لتوه المسؤولية الفنية للبارسا خلفاً للإسباني كيكي سيتين الذي أقيل عقب الخسارة المذلة 2-8 من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها إلى أن كومان اجتمع مع كوتينيو الذي يعرفه جيداً من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً له أنه على رأس مشروعه في البارسا خلال الفترة المقبلة.





ويأمل المدرب الهولندي في إعادة كوتينيو إلى سابق عهده كي يكون قادراً على قيادة الفريق في الموسم المقبل، ويؤمن بأن النجم البرازيلي عائد إلى كامب نو بمعنويات مرتفعة بعد إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع البايرن، ويريد أن يستغل ذلك في برشلونة.

ولم يتمكن كوتينيو على مدار موسم ونصف في برشلونة، منذ يناير/كانون الثاني 2018 إلى صيف 2019، في إثبات نفسه مع الفريق رغم حقيقة كونه الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

Advertisements

وقد يمنح الوضع غير المستقر للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد أزمة طلبه الرحيل، الفرصة للاعتماد بشكل أكبر على كوتينيو الذي ينشط في مركزي الجناح ولاعب الوسط المهاجم.





كما أن كومان يتحسب لإمكانية رحيل ميسي بنهاية عقده الموسم المقبل، ويريد أن يجهز بديلا له ذا قدرات ومهارات خاصة شبيهة بما يمتلكه كوتينيو، من أجل قيادة قاطرة الفريق، وقد يلعب المدرب الهولندي اللعب بالثنائي معاً مثلما فعل في وقت سابق الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الأسبق للبارسا.

وخاض الدولي البرازيلي 23 مباراة في الدوري الألماني مع البايرن، سجل فيها 8 أهداف وصنع 6 أخرى، بالإضافة إلى 4 مباريات في كأس ألمانيا، و11 في دوري أبطال أوروبا سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.

وكان الفريق البافاري يمتلك خيارا بأحقية الشراء بدفع 120 مليون يورو، لكنه قرر عدم تفعيله لأسباب مالية.