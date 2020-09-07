إعلامية مصرية تطلب الدعاء لزوجها: "كتم العطس وتعرض لنزيف في المخ"

دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالأحد 2020/9/6 10:15 م بتوقيت أبوظبي
وجهت الإعلامية المصرية أميرة عبدالعظيم، نداء إلى محبيها تطالبهم خلاله بالدعاء لزوجها وسام هنيدي، بعد خضوعه لجراحة دقيقة بشرايين المخ.
وكتبت "عبدالعظيم" خلال منشور لها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى: "تفضلا وليس أمرا.. دعواتكم القلبية بالشفاء العاجل لزوجي ووالد ابنتي الرائد وسام هنيدي بعد إجراء عملية جراحية دقيقة جدا بشرايين المخ وهو الآن بالعناية المركزة".
وتابعت: "يا جماعة محدش يعطس ويكتم العطسة.. ده طلع خطير جدا.. لو مفيش منديل جنبك اعطس في كوعك.. كتم العطسة ممكن يؤدي إلى نزيف في شرايين المخ أو انفجار في قاع دوت الخليج أو تمدد شرياني".
وأضافت: "وسام زوجي كتم عطستين متتاليتين جامدين جدا لأن الأولاد كانوا جنبه وخاف عليهم.. بعدها شعر بآلام وصداع غير محتمل.. والوصف تمدد شرياني في المخ نتج عنه نزيف في المخ، عرفت معنى معنى كلمة يرحمكم الله، اللهم أنت الشافي".
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