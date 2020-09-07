دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالإثنين 2020/9/7 04:04 م بتوقيت أبوظبي
وسط استمرار التوتر مع اليونان شرقي المتوسط، يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان استفزازاته بالمنطقة، حيث أطلق تدريبات عسكرية شمال قبرص.
وقال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إنه مع تصاعد التوتر بدأ الجيش التركي مناورات "عاصفة المتوسط" مع القيادة الأمنية "القبرصية التركية".
من جهتها، غردت وزارة الدفاع التركية أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى الخميس، تتواصل "بنجاح".
وقبرص مقسمة منذ 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليا، و"جمهورية شمال قبرص التركية" الانفصالية التي لا تعترف بها سوى أنقرة، وتنشر فيها عشرات الآلاف من جنودها منذ غزوها سنة 1974.
وزادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
ونهاية الشهر الماضي، تعرضت تركيا لانتقاد جديد من الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها تمديد أعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
وأعلن حلف الأطلسي في وقت سابق أن محادثات تقنية ستبدأ لتجنب وقوع حوادث بين أسطولي البلدين، لكن أثينا قالت إنها لم توافق على المحادثات واتهمت أنقرة اليونان برفض الحوار.
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