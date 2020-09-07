دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالإثنين 2020/9/7 04:19 م بتوقيت أبوظبي
لقي جنديان من القوات الخاصة الصومالية مصرعهما وأصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة في انفجار سيارة ملغومة، اليوم الاثنين، خارج قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.
وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا.
وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بحكومة ولاية أرض جوبا بالصومال إن "جنديين من قوات دنب (الخاصة) قتلا وأصيب آخران، كما أصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة".
وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي جهة على الفور عن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن حركة الشباب الإرهابية تسيطر على مناطق شاسعة من جنوب ووسط الصومال، والتي تشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية بالمدن الرئيسية.
وصعدت القوات الحكومة الصومالية بدعم أفريقي وأمريكي من عملياتها ضد التنظيم الإرهابي لوقف هجماته الدموية وتحريره من البلاد.
ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.
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