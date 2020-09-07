الأهلي المصري أم فياريال؟.. بلماضي يحسم وجهة يوسف بلايلي

اقتربت مغامرة الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع الأهلي السعودي من فصولها الأخيرة، بعدما توصل الطرفين لمفاوضات فسخ التعاقد.



ويخطط اللاعب لتغيير الأجواء بعدما فشل تماما في التأقلم مه الأهلي، وأصبح غير مرغوب فيه من طرف الطاقمين الفني والإداري لفريق مدينة جدة.

وانتقل بلايلي، البالغ من العمر 28 عاما، للأهلي في السوق الصيفي 2019، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2022.

وأوضح طارق الكيال المشرف العام لفريق مدينة جدة، أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، أبلغ الإدارة بعدم حاجته لبلايلي، بسبب مستوياته المخيبة للآمال منذ وصوله للفريق.

ويمتلك متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، عرضين من الأهلي المصري وفياريال الإسباني.

وأكدت مصادر مُتطابقة من عائلة بلايلي، أن كل المؤشرات توحي بأن "القلعة الحمراء" هي الأقرب لاستضافة اللاعب، الذي أبدى رغبته في العودة إلى القارة السمراء، وحمل ألوان فريق عريق مثل صاحب الرقم القياسي في التتويجات بلقب دوري الأبطال.

وأضافت المصادر لمراسل "دوت الخليج الرياضية" بالجزائر، إلى أن عبد الحفيظ البلايلي والد اللاعب، باشر في الساعات الماضية المُفاوضات الرسمية مع أمير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي المصري.

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وأشار المصدر إلى أن الفريق المصري، سيكون مطالبا بتوفير قيمة مالية ضخمة، تصل نحو ـ4 ملايين يورو، من أجل حسم الصفقة، وهي نفس القيمة التي سبق وأن دفعها الأهلي السعودي لضمه من الترجي الرياضي التونسي الصيف الماضي.

واستبق الأهلي بدء المفاوضات مع النادي السعودي لتخفيض سقف المطالب المادية، بتقديم شكوى جديدة ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد، بعدما فسخ تعاقده مع الفريق للانضمام لنادي بيراميدز.

ويطلب الأهلي2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بينه وبين أهلي جدة وعبدالله السعيد، في حال قيام اللاعب بالانتقال لأي ناد مصري.

ويرغب الأهلي في خصم مبلغ الشرط الجزائي من النادي السعودي، ودفع مليون دولار إضافية، لشراء المهاجم الجزائري، مستغلا عدم استعداد البلايلي للاستمرار مع فريقه الحالي، أو العودة إليه. ولو اقتضى ذلك البقاء دون ناد خلال الفترة القادمة.

دور جمال بلماضي

ولعب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، دورا فاصلا في الخطوة القادمة ليوسف بلايلي، الذي يستشيره بشكل دوري بخصوص ما يجب فعله، نظرا للعلاقة المميزة بينهما.

وكان بلماضي أول مدرب سمح لصاحب المُراوغات السحرية، باللعب بشكل مُنتظم في المستوى الدولي، متحديا كل الانتقادات التي تعرض لها لاعبه، الذي كان عائدا من عقوبة طويلة الأمد، بسبب تعاطيه للمخدرات.

وقل مصدر مقرب من عائلة اللاعب، بأن بلماضي نصح لاعبه بالانتقال للفريق الذي يضمن له اللعب بشكل مُنتظم، وهو الأمر الذي يوفره له الأهلي المصري، عكس فياريال، الذي ستكون المأمورية معه معقدة جدا، نظرا للمنافسة الشديدة في جميع المناصب، وضرورة الصبر قبل الحصول على الفُرصة وهو أمر لا يستطيع بلايلي تحمله في مثل هذه الفترة الحاسمة من مشواره الكروي.