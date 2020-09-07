سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020

دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/7 11:14 ص بتوقيت أبوظبي
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين في السوق الموازية (السوداء) على نحو كبير بدافع ارتفاع الطلب مقابل تراجع المعروض.
وحسب وسائل إعلام محلية، انهار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في ظل شح الدولار وزيادة الطلب.
وقفز متوسط سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى 214 جنيها، فيما بلغ متوسط السعر -حسب المناطق- 210 جنيهات، وأدنى سعر للدولار 206 جنيهات.
في الوقت نفسه، استقر الدولار لدى البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وكشف متعاملون في النقد الأجنبي بالسودان عن ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على العملات الصعبة، مقابل تدني المعروض، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.
وتوقعوا مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.
ويأمل السودان في أن يسهم عقد المؤتمر الاقتصادي الأول، المقرر خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الحالي، إلى تصويب مسار الاقتصاد السوداني السنوات القادمة بالتركيز على التخطيط.
المؤتمر يشمل محاور تضم تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب ، و15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.
سعر اليورو والإسترليني
سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي 65.09 جنيه للشراء، و65.14 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 72.73 جنيه للشراء، و73.09جنيه للبيع لدى البنوك
سعر الريال والدرهم والدينار
وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.
وأظهرت تعاملات البنوك سعر الدينار الكويتي عند مستوى 178.80 جنيه للشراء و179.96 جنيه للبيع.
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