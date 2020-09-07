دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالإثنين 2020/9/7 11:43 م بتوقيت أبوظبي
فرض الجيش اللبناني، مساء الإثنين، طوقا أمنيا حول منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.
جاء ذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة، فيما سمع خلالها أصوات أعيرة رشاشة.
والثلاثاء الماضي، تجدد اشتباك طائفي في لبنان ، حيث وقع إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت، التي شهدت الأسبوع الماضي مقتل شخصين ما أثار خطر نشوب صراع طائفي في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) حينها، إن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وكانت اشتباكات الأسبوع الماضي بين سنة وشيعة في خلدة محركا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية عنيفة وموجات من الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية لكن انفجارا مروعا في مرفأ بيروت وقع أوائل الشهر الماضي رفع من حدة التوتر والقلق في البلاد الذي يعاني من استقطاب حاد.
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