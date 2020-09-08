من منبع كورونا.. جماهير ووهان تعود لملاعب كرة القدم

لم يكن المقيمون في مدينة ووهان الصينية يحلمون بشيء أكثر من أن يتخلصوا من وباء فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من أرشهم ليغزو العالم بأكمله منذ نهاية العام الماضي.
مدينة ووهان الصينية كانت المكان الذي انطلقت منه شرارة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف معظم الأنشطة الترفيهية في العالم خلال الفترة الماضية.
ومن تلك الأنشطة، الدوري الصيني، الذي تأخرت انطلاقته لأكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى نجح أخيرا في العودة في يوليو/تموز الماضي.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت مباريات الدوري الصيني بدون حضور الجماهير في أي من الملاعب، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير.
وبعد فترة من انطلاقه، شهد الدوري الصيني عودة الجماهير مجددا، ليسبق بذلك كل الدوريات الأوروبية الكبرى التي لم تنجح في إعادة الجماهير حتى الوقت الراهن.
بداية عودة الجماهير كانت من مدينة ووهان نفسها، من خلال المباراة التي جمعت بين فريقي ووهان زال وبكين جوان، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري السوبر.
المباراة اتسمت بالإثارة، حيث تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح فريق مدينة ووهان في معادلة النتيجة قبل نهاية اللقاء.
ووهان زال تمسك في آماله بالمنافسة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث من المجموعة الثانية، بفارق نقطتين خلف بكين جوان صاحب المركز الثاني، و4 نقاط خلف شنجهاي صاحب صدارة جدول الترتيب.
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