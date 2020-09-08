دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/8 12:58 م بتوقيت أبوظبي
أصيب عنصران من الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوب مدينة كركوك.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابياً انتحارياً مما دفعه إلى تفجير نفسه ما أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".
وتستغل التنظيمات الإرهابية، المناطق الحدودية، التي تعاني من هشاشة وضعف أمني لتنفيذ عملياتها الإرهابية على قوات الجيش بين الحين والآخر .
وتصاعدت حدة هجمات داعش الإرهابي منذ مطلع العام الحالي، حيث نشطت خلايا التنظيم النائمة في عدد من المدن من ضمنها مناطق حزام بغداد.
ورغم إعلان النصر على التنظيم الإرهابي بتحرير مدينة الموصل آخر معاقله قبل 3 أعوام، إلا أن مسلحيه ما زالوا قادرين على تهديد أمن العراق.
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