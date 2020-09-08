دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/8 01:10 م بتوقيت أبوظبي
تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بدعم بلاده للبنان في مرحلة إعادة بناء العاصمة التي أتى على مناطق واسعة بها انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.
وقال كونتي الذي يعد ثاني مسؤول أوروبي رفيع يزور لبنان بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده أطلقت عملية "طوارئ الأرز" في أعقاب التفجير الذي راح ضحيته العشرات وأصيب الآلاف وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار.
وتسبب انفجار هائل في بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي في تضرر 50 ألف منزل وتشريد نحو 300 ألف شخص ما يضع أعباء إضافية ضخمة على بلد يرزح أصلا تحت عبء أزمة اقتصادية طاحنة ويسعى لدعم دولي.
وأوضح رئيس وزراء إيطاليا أن بلاده أطلقت عملية إغاثة إنسانية فورية باسم "طوارئ الأرز" بعد انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا مساهمت روما في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان.
وزار الرئيس الفرنسي لبنان مرتان في أعقاب الانفجار ودعا لمؤتمر في أكتوبر /تشرين الأول المقبل لدعمه.
ووضع ماكرون ثقل بلاده خلف تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد استقالة رئيس حكومة لبنان حسان دياب في أعقاب الانفجار.
وتواصل السلطات اللبنانية التحقيق في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة.
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