دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/8 01:33 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء لك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وأزمة شرق المتوسط.
وأضاف خريستودوليديس أنه ناقش مع نظيره الروسي الأعمال غير القانونية لتركيا في المنطقة، داعيا أنقرة إلى وقف تعاملها العنيف مع دول المنطقة.
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