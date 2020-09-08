سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، بمتوسط 3 قروش في معظم البنوك المصرية، كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي نحو قرش (الجنيه = 100 قرش) إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة في السوق الرسمية وجاء الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر بنحو 9 قروش، وهيمن سعر 15.74 جنيه للشراء و15.84 للبيع على الدولار في 11 بنكا، بينما سجل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع في 7 بنوك.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر في أغسطس/آب للشهر الثالث على التوالي، ليضيف نحو 50 مليون دولار جديدة، بعدما فقد نحو 10 مليارات دولار في ذروة جائحة "كوفيد-19"، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس الإثنين.

وكان الاحتياطي قد زاد إلى 38.36 مليار دولار في الشهر الماضي من 38.31 دولار في يوليو/تموز السابق له، بعد انخفاضه من مستوى قياسي بلغ 45.5 مليار دولار بين شهري مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، حينما استغل "المركزي" الاحتياطي لتغطية استثمارات المحافظ الأجنبية التي خرجت من البلاد، وسداد الديون، وواردات السلع الأساسية.

و توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يتعافى احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم يرتفع إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات لصحيفة الأخبار أمس الأحد، إن أداء الجنيه كان جيدا أمام الدولار وارتفع بنسبة 0.66% أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام حتى 16 أغسطس/ آب الماضي.



وتراجع الجنيه بنسبة 2.32% أمام الدولار منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في مارس/ آذار الماضي حتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، وهو معدل أقل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة، بحسب محافظ المركزي.

وقد استقر الجنيه أمام الدولار منذ منتصف أغسطس/ آب حول مستوى 15.8 جنيه للدولار، وفق بيانات المركزي. ولعب أداء الجنيه دورا فعالا في عودة استثمارات المحافظ الأجنبية للنمو.

أقل سعر للدولار



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عرض البنك التجاري الدولي- أكبر بنوك القطاع الخاص، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، أقل سعر لصرف الدولار، عند مستوى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، متراجعا بنحو قرشين عن الأمس، وهو السعر نفسه في بنك مصر إيران للتنمية (ميد بنك).

السعر المهيمن

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه لمستوى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، متراجعا بنحو قرش إلى 3 قروش مقارنة بسعر أمس الإثنين، في 11 بنكا هي: الإسكندرية، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني، وكريدي إجريكول، وعودة، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمشرق، والأهلي الكويتي، والأهلي اليوناني.

كما تراجع السعر لمستوى 15.75 للشراء، و15.85 للبيع بنحو قرشين مقارنة بالأمس في 7 بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

واستقر لدى بنك البركة عند مستوى 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم، عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي، وهو السعر نفسه بالأمس.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى بنك مصر ، 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى البنك الأهلى.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى، 20.68 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع، وفقا لشاشتي بنكي الأهلي المصري ومصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، استقر سعر الريال السعودي في التعاملات المبكرة اليوم، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.27 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 49.09 جنيه للشراء، و51.084 جنيه للبيع، وفقا لبنكي الأهلي ومصر.