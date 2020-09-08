سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/8 11:32 ص بتوقيت أبوظبي
حافظ سعر الدولار الأمريكي على مكاسبه أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، لدى تجار السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى يتراوح بين 7400 و7450 ليرة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن السوق الموازية خلال التعاملات الصباحية لم تشهد تغيرات كبيرة في سعر الدولار، واستقرت العملة الخضراء عند معدلات الإثنين تقريبا.
كما استقر السعر لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق بيان المركزي اللبناني.
ويعيش لبنان في سباق مع الوقت لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية المستفحلة، بعد أن تخلفت بيروت في وقت سابق من هذا العام عن سداد سندات اليوروبوند الخاصة بها، ما قطع عنها التمويل الأجنبي وجعلها تعتمد على طباعة مصرف لبنان للنقود.
وتضاءلت احتياطيات البلاد التي تعاني أزمات اقتصادية معقدة من النقد الأجنبي لمصرف لبنان. ونتيجة لذلك ظهرت أسعار صرف متعددة، مع بقاء سعرين رسميين مرتبطين بالمصرف المركزي لدعم بعض السلع والمشتريات المحددة.
وتشير تقديرات إلى أن الاحتياطي لدى مصرف لبنان سيصل بعد نحو 3 أشهر إلى 17.5 مليار دولار، مقابل نحو 31 ملياراً في يوليو/تموز 2019 وفق التصريحات الرسمية.
البنك المركزي
وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
الصرافة
وأعلنت نقابة الصرافين اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع.
ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.
ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.
البنوك
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
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