دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/8 09:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت واشنطن، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد.
وأوضح مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية أن العقوبات تبرز كيف تورط السياسيان اللبنانيان في الفساد وتآمرا مع "حزب الله".
وأضافوا أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة",
وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل، وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام انطلاقا من انتمائه إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبناني بالفساد.
وشغل يوسف فنيانوس وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020.
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