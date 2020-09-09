نجا نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح من محاولة اغتيال، باستهداف موكبه في منطقة تايماني بالعاصمة كابول في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال مسؤولون أفغان، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس أمر الله صالح الذي لم يصب في الانفجار.

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وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك يقول "اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما".

وأضاف لرويترز: أن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.

وذكر مسؤولو وزارة الصحة أنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.