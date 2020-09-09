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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/9 08:15 ص بتوقيت أبوظبي

نجا نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح من محاولة اغتيال، باستهداف موكبه في منطقة تايماني بالعاصمة كابول في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال مسؤولون أفغان، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس أمر الله صالح الذي لم يصب في الانفجار.

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وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك يقول "اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما".

وأضاف لرويترز: أن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.

وذكر مسؤولو وزارة الصحة أنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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