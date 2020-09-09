دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/9 02:18 م بتوقيت أبوظبي
تعزيز العمل العربي
وفي كلمته التي استعرضت جملة من الملفات التي تتعلق بالأوضاع الجاري في عدد من دول المنطقة، تحدث الوزير عن الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران واعتداءاتها على السعودية.
وقال إننا "نناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة".
دعوة لحقن دماء الليبيين
وفي ليبيا، دعا الوزير فيصل بن فرحان، أطراف الصراع في هذا البلد، إلى حوار سياسي داخلي "يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات."
كما طالبهم بضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مجددا ترحيب السعودية بوقف إطلاق النار.
فلسطين..مواقف سعودية ثابتة
فلسطينيا، جدد تمسك السعودية بموقفها تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وقال إن بلاده "تؤكد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية بما يمكن من إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
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