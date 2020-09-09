دوت الخليج الإخبارية - الخرطوم - مها التلبالأربعاء 2020/9/9 05:16 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر من وساطة جنوب السودان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إنه تم تأجيل موعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين الفرقاء السودانيين لمدة 24 ساعة، ليصبح في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن التأجيل يأتي لاتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات في هذا الحدث، مضيفا أن الأطراف السودانية عقدت اجتماعات ومشاورات من أجل الاتفاق على الموعد الجديد، وحُدد له الثالث من أكتوبر/تشرين الأول بدلا من الثاني.
وكان رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، أعلن في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للتوقيع على اتفاق السلام النهائي.
وكشف مقرر الوساطة بجمهورية جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك لـ"دوت الخليج الإخبارية"، عن أن رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت أجرى جلسة مشاورات لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.
والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف "الجبهة الثورية المسلحة"، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في عاصمة جنوب السودان جوبا.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية.
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