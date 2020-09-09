9 راحلين لا يكفون.. زيدان يخطط للإطاحة برباعي جديد من ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للإطاحة بـ4 لاعبين جدد من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد أطاح بالفعل بـ9 من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، 4 منهم عن طريق البيع؛ وهم المغربي أشرف حكيمي والإسبانيان أوسكار رودريجيز وخافي سانشيز والكولومبي جيمس رودريجيز.

كما قرر النادي العاصمي إعارة 5 لاعبين آخرين؛ وهم الإسبانيون إبراهيم دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، بالإضافة إلى البرازيلي رينيه جيسوس، والياباني تاكيفوسا كوبو.

الراحلون جمعوا نحو 110 ملايين يورو في خزائن النادي الإسباني، إلا أنه يرغب في رحيل 4 لاعبين آخرين لتوفير 150 مليون يورو، وتأمين حسابات النادي خلال الأعوام المقبلة.

جاريث بيل

اللاعب الأهم الذي يسعى ريال مدريد للتخلص منه في الوقت الحالي هو الجناح الويلزي جاريث بيل، الذي يتقاضى الراتب الأعلى بين لاعبي الفريق الأول خلال الوقت الحالي.

عقد بيل ينتهي مع ريال مدريد بعد موسمين، وفي حالة بيعه خلال الوقت الحالي، سيوفر النادي الإسباني 70 مليون يورو من راتبه، بالإضافة إلى قيمة رحيله.





ويعاني النادي الملكي من إيجاد نادٍ مهتم بالتعاقد مع بيل، لا سيما في ظل راتبه المرتفع، والمستويات المتذبذبة التي قدمها على مدار المواسم الأخيرة.

ويرفض الريال فكرة الموافقة على رحيل بيل بشكل مجاني، وهو ما قد يدفعه للإبقاء عليه لموسم جديد مع إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

ماريانو دياز

اللاعب الآخر هو الدومينيكاني ماريانو دياز، الذي عاد إلى النادي قادما من إشبيلية الإسباني في صيف 2018، دون أن ينجح في تقديم مستويات مميزة.

دياز الذي يتقاضى 4.5 مليون يورو في الموسم، تتبقى له 3 مواسم رفقة ريال مدريد، غير أن زيدان لا يرغب في استمراره خلال الموسم المقبل.

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ماريانو كان قريبا من الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة خلال الأيام الماضية، إلا أنه رفض الانتقال وفضل البقاء في ريال مدريد.

بورخا مايورال

المهاجم الآخر بورخا مايورال، الذي عاد من الإعارة إلى ليفانتي الإسباني، سيكون خارج حسابات زيدان في الموسم المقبل أيضا.

اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي خلال الأسابيع الماضية، إلا أن فالنسيا دخل على خط المفاوضات من أجل تعويض رحيل مهاجمه رودريجو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.





مايورال يفضل البقاء في الدوري الإسباني مع فالنسيا، لا سيما وأنه سيعيش في المدينة التي ظل فيها عندما لعب معارا إلى ليفانتي.

سيرخيو ريجيلون

آخر اللاعبين الراحلين قد يكون الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون، الذي لعب معارا لإشبيلية الإسباني على مدار الموسم المنصرم.

ريجيلون قاد الفريق الأندلسي للفوز بالدوري الأوروبي، من خلال المستويات المميزة التي قدمها، وهو ما دفع عدة أندية أوروبية بالتفاوض للحصول على خدماته.





من جهته، يرغب ريال مدريد في الحصول على مقابل مادي يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، ولكنه قد يوافق على إعارته لموسم واحد ليعود إلى الفريق خلال الموسم المقبل.

ويمتلك الريال في قائمته كلا من البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلاند ميندي، وهو ما سيجعل فرصة ريجيلون في المشاركة صعبة للغاية.