أدانت دولة الإمارات، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، نجا نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح من محاولة اغتيال، باستهداف موكبه في منطقة تايماني بالعاصمة كابول في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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وقال مسؤولون أفغان، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس أمر الله صالح الذي لم يصب في الانفجار.

وكتب رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب صالح على "فيسبوك" قائلاً: "اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما".

وأضاف أن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.

كما أكدت وزارة الصحة الأفغانية نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى.