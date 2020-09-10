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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/10 03:29 ص بتوقيت أبوظبي

رجح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تم بأمر من مسؤولين كبار في موسكو. 

وتعهد بومبيو بأن يفعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما بوسعهما لمعرفة المسؤولين عن تسميم نافالني.

وبعد أسبوعين على تعرضه لوعكة صحية قيل إنها ناجمة عن محاولة تسميم، استفاق المعارض الروسي البارز، الإثنين الماضي، من غيبوبته الاصطناعية.

ومنذ 22 أغسطس/آب الماضي يعالج نافالني في مستشفى ألماني، لكنه خرج من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية.

وتصاعدت أزمة المعارض الروسي، بعد أن اتخذت منحى دوليا تزاحمت فيه الاتهامات والانتقادات بين روسيا والغرب لاسيما ألمانيا التي يعالج فيها.

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وتقول برلين إن لديها أدلة تثبت أن أليكسي نافالني كان ضحية تسميم بغاز "نوفيتشوك"، وهو ما تنفيه موسكو وتصف هذه المحاولات بـ"العبثية" لاتهامها بالوقوف وراء ما حصل.

ومع التصعيد الأوروبي، لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2"حال فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم نافالني بالغاز.

وخط أنابيب "نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.

ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) وبات استكماله وشيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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