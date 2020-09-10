اندلع حريق بـ"معسكر الذخيرة" التابع للجيش السوداني شمالي العاصمة الخرطوم، الخميس، بحسب ما أكده شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية". ويشمل المعسكر الذي اندلعت فيه النيران مخازن لأسلحة متنوعة وذخائر تتبع للجيش السوداني. وبحسب شهود العيان فإن الحريق صاحبه انفجار ضخم وتطاير لشظايا ذخائر ورؤوس صواريخ صغيرة. ومن المرجح أن يكون سبب الحريق "صاقعة رعدية" ناتجة عن أمطار غزيرة هطلت صباح اليوم على المنطقة. ويقع معسكر الذخيرة بجوار ضاحية الكدرو شمالي العاصمة الخرطوم؛ حيث يتميز بطابع العراقة ويعود لعشرات السنين.

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