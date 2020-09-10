سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020.. انهيار الجنيه

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني الصعود، اليوم الخميس، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بزيادة 10 جنيهات عن تعاملات أمس، أما على شاشة بنك السودان المركزي، فبقي سعر الدولار ثابتا عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الدولار نحو 260 جنيها، مقابل 250 جنيها أمس، بزيادة 10 جنيهات بعد أن سجل خلال تعاملات أمس الأربعاء زيادة تاريخية تقدر بنحو 30 جنيها في نحو 24 ساعة فقط.

وتقول وسائل إعلام سودانية، إن أسواق الصرف الموازية تشهد حالة من الفوضى وسط تزايد الطلب على الدولار من ناحية، وشح كبير في المعروض من ناحية أخرى.

ويشير متعاملون في السوق، إلى أن كبار تجار العملة يرفضون تزويد السوق بأي دولار ويمتنعون عن التداول انتظارا لقفزة أكبر في سعر العملة الخضراء.

وحسب الصحف السودانية، فإن هناك مضاربات كبيره تجرى في أسواق العملات، وسط قيام جهات مجهولة بشراء كميات كبيرة من الدولار ثم التحفظ عليه وعدم طرحه للتداول.

وقال متعاملون إنه لا سقف متوقع حاليا لمدى صعود الدولار، وإن كل الاحتمالات مفتوحة لمزيد من الصعود القياسي.

ويواجه السودان أزمة فيضانات قاسية في الوقت الحالي تسببت في خسائر كبيرة.

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يأتي ذلك، بينما الاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100% ليسجل 136% بحسب وزارة المالية السودانية، وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد عن 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو في بنك السودان المركزي 64.94 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 72.32 جنيه للشراء، و72.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 306 جنيها، والإسترليني 334 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.80 جنيه للشراء و179.69 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 69 جنيه، والدرهم 72 جنيها والدينار 680 جنيها.