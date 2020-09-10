"الجماهير اللندنية" تقرب بن رحمة من الدوري الإنجليزي

يبدو أن جماهير العاصمة البريطانية لندن ستكون قادرة على ما لم يقدر عليه أندية المدينة خلال الفترة الماضية، من خلال استقطات الجزائري سعيد بن رحمة نجم برينتفورد، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

بن رحمة تألق بشكل كبير مع برينتفورد خلال النسخة الماضية من دوري البطولة الإنجليزية، حيث شارك في 43 مباراة بمحتلف المسابقات، أسهم خلالها في 26 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

اللاعب الجزائري كان قريبا من قيادة فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، غير أنه تعرض للهزيمة في المباراة النهائية المؤهلة إلى "البريمييرليج" أمام فولهام.

مستويات بن رحمة ربطته بالانتقال إلى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها ناديا العاصمة البريطانية تشيلسي وأرسنال، غير أن المفاوضات توقفت مؤخرا.

جماهير وست هام

الساعات الأخيرة شهدت تحركا جديدا من قبل أحد أندية العاصمة البريطانية، وهو نادي وست هام، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تحرك "الهامرز" يأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسيطر على جماهير النادي، في ظل سوء إدارة ملف التعاقدات من قبل الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

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ووافق وست هام مؤخرا على رحيل صانع الألعاب الكونغولي جرادي ديانجانا إلى فريق وست بروميتش، بعد صعود الأخير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





كما بات الجناح البرازيلي فيليبي أندرسون قريبا من الرحيل، في ظل رغبة أرسنال الإنجليزي في الحصول على خدماته، مع إمكانية رحيل الأرجنتيني مانويل لانزيني.

سلسلة الراحلين تسببت في حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير الفريق اللندني، لا سيما مع تهديد الفريق بفقدان أبرز أجنحته خلال الموسم المقبل.

ودفعت حالة الغضب إدارة نادي وست هام للتحرك سريعا من أجل التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز، ويبدو اسم بن رحمة هو الأقرب في الوقت الحالي.

ويبقى المقابل المادي هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة، في ظل رغبة برينتفورد في الحصول على 30 مليون يورو، وهو ما ترفضه إدارة "الهامرز".

ومن المُنتظر أن تحسم إدارة وست هام ملف التعاقد مع بن رحمة خلال الساعات المقبل، لا سيما وأن الدوري الإنجليزي ينطلق يوم السبت المقبل.