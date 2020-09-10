فككت السلطات الأمنية المُختصة في المغرب، صباح الخميس، خلية إرهابية تنشط في عدة مناطق بالبلاد.



ونجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفقاً لمعلومات دقيقة تم توفيرها من قبل المصالح المُختصة، من اقتحام منازل تضم أشخاصاً يُشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية خطيرة.

وبحسب المُعطيات المُتوفرة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فإن "العملية التي حضرها بشكل شخصي، عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمت بشكل مُتزامن في كُل من طنجة الواقعة شمال المغرب، ومدينتي تمارة وتيفلت ضواحي العاصمة الرباط".





وخلال قيام العناصر الأمنية بوظيفتها، طبقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في المغرب، واجهت في مدينة تمارة، بضواحي العاصمة، مُقاومة من شخص يُشتبه في كونه زعيم الخلية الإرهابية موضوع التفكيك.





وعمد المشتبه فيه إلى استعمال سلاح أبيض لمهاجمة عناصر الأمن، ما دفع رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المُشاركين في العملية، إلى إطلاق أعيرة نارية بهدف اعتقاله.

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وأسفرت العملية عن إصابة أحد أفراد الأمن المغربي بعدة جُروح، فيما تم توقيف الإرهابي المُفترض دون إلحاق أي أذى به، مع ضبط مجموعة من المواد المشتبه في استخدامها لصنع متفجرات.





واستعانت السلطات المغربية، بمجموعة من الآليات الحديثة في مُحاربة الإرهاب وكشف المتفجرات، إلى جانب كلاب بوليسية تم تدريبها خصيصاً لمثل هذا النوع من العمليات النوعية.





كما استعانت بالخبرات الأمنية لعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمُختلف رتبهم ومُستويات تدخلهم.

ولم تُعلن وزارة الداخلية المغربية عن تفاصيل أكثر حول خطورة هذه الخلية، أو حجم المضبوطات التي تمت مُصادرتها، ولا حتى عدد الموقوفين.



