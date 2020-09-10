دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/10 01:39 م بتوقيت أبوظبي
تمكنت سلطات الأمن التونسية، الخميس، من كشف وإحباط مخطط يهدف إلى إنشاء إمارة إرهابية بمنطقة "بئر السعد" في محافظة قفصة جنوبي البلاد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إنه "تم القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة بقصد استقطاب الفئات الشبابية للانضمام إليهم".
وأذنت النيابة التونسية بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش والتحفظ عليهم جميعا، ومباشرة قضية بحقهم في تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
وكانت تونس شهدت الأحد الماضي عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية بمحافظة سوسة راح ضحيتها عون شرطة وجرح آخر.
كما تم إيقاف 9 أشخاص لارتباطهم بالعملية الإرهابية منهم إمام مسجد بمدينة أكودة التابعة لمحافظة سوسة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، حينها، أن "الأشخاص الذين نفذوا العملية الإرهابية كانوا على اتصال بجهات أجنبية".
وأوضح أنه "تم ضبط مكالمات بين هذه المجموعة الإرهابية التي قامت بدهس العناصر الأمنية مع بعض العناصر الإرهابية التي تنشط خارج تونس في الفترة الماضية".
وكشف عن وجود خلايا إرهابية تنشط في محافظة سوسة تعمل على تدريب الشباب على تفخيخ السيارات وصنع المتفجرات لاستهداف المؤسسات الأمنية.
وأوضح المصدر أنه "من المرجح وجود علاقة بين الخلايا الإرهابية الناشطة في تونس، مع التنظيمات المسلحة في غرب ليبيا".
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