دوت الخليج الإخبارية - رضا شعبانالخميس 2020/9/10 05:25 م بتوقيت أبوظبي
اختتمت الأطراف الليبية، اليوم الخميس، اجتماعاتهم بجنيف، بالتوصل إلى عدة توصيات، بينها نقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت.
كما أعلن مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة خاصة تستعين بها الأمم المتحدة لاستضافة حوارات الليبيين، أنه جرى التوصية كذلك بمهلة زمنية عام ونصف العام للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما نصت التوصيات على تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي.
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