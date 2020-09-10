أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، مقتل 40 عنصرا حوثيا في معارك جنوب محافظة مأرب النفطية، شرقي البلاد.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت كمينا محكماً لمجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.

Advertisements

وأسفر الكمين عن مقتل 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات العسكرية، وفقا للبيان.

وأكدت مصادر عسكرية ل" دوت الخليج الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك مناطق واسعة كانت المليشيا الحوثية قد تسللت إليها في منطقة " الصدارة" و "ماهلية " .

وأشارت المصادر، إلى أن الانتصارات تحققت بعد أن دفع الجيش الوطني بقوة عسكرية كبيرة إلى مديرية " رحبة" جنوب مأرب.