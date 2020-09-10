دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/10 05:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، مقتل 40 عنصرا حوثيا في معارك جنوب محافظة مأرب النفطية، شرقي البلاد.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت كمينا محكماً لمجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.
وأسفر الكمين عن مقتل 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات العسكرية، وفقا للبيان.
وأكدت مصادر عسكرية ل" دوت الخليج الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك مناطق واسعة كانت المليشيا الحوثية قد تسللت إليها في منطقة " الصدارة" و "ماهلية " .
وأشارت المصادر، إلى أن الانتصارات تحققت بعد أن دفع الجيش الوطني بقوة عسكرية كبيرة إلى مديرية " رحبة" جنوب مأرب.
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