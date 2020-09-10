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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/10 07:24 م بتوقيت أبوظبي

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.  

وأضاف لاشين، أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج سيتم أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 من نفس الشهر على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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