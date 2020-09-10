أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف لاشين، أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج سيتم أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 من نفس الشهر على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.