نجحت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مواقع مدنية في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات "المفخخة" التي كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار"المفخخة".

ولفت إلى كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

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وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.