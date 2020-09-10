دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/10 10:30 م بتوقيت أبوظبي
اتفقت فرنسا واليونان، الخميس، على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها وتوقف انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط.
واعتبرت باريس وأثينا أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما.
واجتمع رؤساء دول وحكومات فرنسا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال في جزيرة كورسيكا الفرنسية المطلة على البحر المتوسط لبحث الاستفزازات التركية غير المقبولة.
وقال ماكرون للصحفيين قبل قمة الجزيرة: "تركيا لم تعد شريكًا في هذه المنطقة، نحن الأوروبيين نحتاج إلى أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سلوكها غير المقبول".
ورغم أن ماكرون لم يوضح الإجراءات المحددة التي يريد أن تتخذها الدول الأوروبية، لكنه قال إنه يتعين عليهم وضع "خطوط حمراء" مع تركيا ومحاولة استئناف الحوار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.