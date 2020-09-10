اتفقت فرنسا واليونان، الخميس، على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها وتوقف انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط.

واعتبرت باريس وأثينا أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما.

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واجتمع رؤساء دول وحكومات فرنسا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال في جزيرة كورسيكا الفرنسية المطلة على البحر المتوسط لبحث الاستفزازات التركية غير المقبولة.

وقال ماكرون للصحفيين قبل قمة الجزيرة: "تركيا لم تعد شريكًا في هذه المنطقة، نحن الأوروبيين نحتاج إلى أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سلوكها غير المقبول".

ورغم أن ماكرون لم يوضح الإجراءات المحددة التي يريد أن تتخذها الدول الأوروبية، لكنه قال إنه يتعين عليهم وضع "خطوط حمراء" مع تركيا ومحاولة استئناف الحوار.