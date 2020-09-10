سقطت 7 قذائف هاون على الأقل بعدة مناطق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن تدمير منازل دون وقوع خسائر بشرية، وفق البيانات الرسمية للسلطات.



استهدف القصف مديريات: حمرويني، وحمر ججب، وشنغاني، وابري، ورتا نبدا، وبونطيري، بالإضافة إلى محيط القصر الرئاسي وأجزاء من مطار مقديشو الدولي.

ونفت السلطات الصومالية وقوع خسائر بشرية جراء القذائف، التي لم يعرف بعد مصادرها.

من جانبه، قال إسماعيل عمر مختار المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية في تغريدة على حسابه بتويتر، إن أصوات الإنفجارات التي هز دويها مقديشو كانت زائفة، وهدفه ترويع المدنيين فقط، وأوضح أن الشرطة الصومالية تجري تحقيقاتها.

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وأمس الأربعاء، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرين جراء تفجير انتحاري بمطعم شعبي قرب رئاسة الصومال وسط مقديشو، وأعلنت لاحقا حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وتأتي هذه الأحداث لتضيف إلى الفشل الأمني الذريع الذي ورثة الصومال بعد أربع سنوات من قيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو للبلاد.

ويشكل قصف حركة الشباب الإرهابية أحياء وسط مقديشو في 2020، خيبة أمل كبيرة بعد طردها عسكريا في عام 2011.

ويتزامن هذا القصف العشوائي للإرهابيين على أحياء مقديشو، في وجود جميع رؤساء الولايات الإقليمية الصومالية الخمسة في مقديشو، للاجتماع السبت المقبل، مع فرماجو للتوصل إلى الاتفاق نهائي بشأن الانتخابات الصومالية المقرر عقدها في نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل.