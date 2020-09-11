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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/11 02:21 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وسائل إعلام أردنية، الجمعة، عن سماع صوت دوي انفجار ضخم أعقبه اشتعال نيران في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان، وتناقل معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادث.

كما أكد مصدر عسكري، أن سلسلة انفجارات قوية هزت قاعدة عسكرية بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، موضحا أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق. 

وذكر أن الحادث الذي أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية، وقع في مستودع للذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون 81، وتم إغلاق موقع الانفجار بالكامل وسط تواجد أمني مكثف من قوات الأمن العام والدفاع المدني الأردني. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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