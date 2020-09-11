قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، فجر الجمعة، إن حادث مدينة الزرقاء ناتج عن وقوع انفجار في مستودع لقنابل مورتر غير صالحة للاستعمال شرقي المدينة.



وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن انفجار مدينة الزرقاء نتج عن تماس كهربائي بمستودعات تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للانفجار.

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من جانبها حذرت مديرية الأمن العام الأردني، من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء.

وتضمّ محافظة الزرقاء العديد من معسكرات الجيش الأردني، ووقع الانفجار في منطقة الغباوي بالمدينة (25 كلم شرق العاصمة عمّان).

وعقب الانفجار أعلنت السلطات الأردنية غلق المنطقة بالكامل، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن العام والدفاع المدني.