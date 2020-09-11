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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الجمعة 2020/9/11 07:43 ص بتوقيت أبوظبي

قالت الصين والهند، الجمعة، إنهما اتفقتا على تهدئة التوتر على حدودهما المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا واتخاذ خطوات لاستعادة "السلام والهدوء"، وذلك بعد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في موسكو. 

وقالت الدولتان في بيان مشترك إن عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار في موسكو أمس الخميس وتوصلا إلى توافق من 5 نقاط من ضمنها أن الوضع الحدودي الحالي ليس في مصلحتهما وأن قوات الجانبين يجب أن تفض الاشتباك بسرعة وتهدئ من التوتر.

وتم التوصل إلى الاتفاق على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وجاء بعد اشتباك دار هذا الأسبوع في المنطقة الحدودية بغرب الهيمالايا.

وتبادلت الصين والهند الاتهامات بإطلاق النار في الهواء خلال المواجهة، انتهاكا لبروتوكول معمول به منذ فترة طويلة ويقضي بعدم استخدام الأسلحة النارية على الحدود.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة إن وانغ أبلغ جايشانكار خلال الاجتماع بضرورة "الكف فورا عن الاستفزازات مثل إطلاق النار وغيرها من الأعمال الخطيرة التي تنتهك الالتزامات التي قطعها الجانبان".

وقال وانغ أيضا إنه يجب نقل جميع الأفراد والمعدات التي تخطت الحدود ويتعين على القوات الحدودية على الجانبين "فض الاشتباك بسرعة" من أجل تهدئة الموقف.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، وهي صحيفة شعبية مؤثرة تنشرها الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، في افتتاحية في وقت متأخر الخميس أن أي محادثات مع الهند يجب أن تقترن "باستعداد للحرب".

وقالت "يجب أن يكون الجانب الصيني مهيئا تماما للقيام بعمل عسكري عندما يفشل التواصل الدبلوماسي، ويجب أن تكون قواته في الخطوط الأمامية قادرة على التحرك في حالات الطوارئ وجاهزة للقتال في أي وقت".

وخاضت الهند والصين حربا حدودية عام 1962، ولا تزال كل منهما تطالب بالسيادة على آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي التي تمتد من الصحارى المغطاة بالثلوج في لاداخ بالغرب إلى الغابات الجبلية في الشرق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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