كشفت مصادر أمنية تونسية عن توقيف إرهابي بمحافظة قفصة، يستقطب الشباب لتبني الفكر التكفيري.

وأوضحت ذات المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن هذا الإرهابي الذي يبلغ من العمر 32 عاما، كان يعطي دروسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول كيفية تفكيك وتركيب الأسلحة.

وكانت السلطات التونسية كشفت في وقت سابق عن مخطط يهدف إلى إنشاء إمارة داعشية بمحافظة قفصة الجنوبية، بعد 4 أيام من العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بمدينة سوسة الساحلية، راح ضحيتها شرطي وإصابة آخر.

وأعلنت الداخلية التونسية أنه تم القبض على 3 تكفيريين ينتمون إلى هذه الخلية، حاولوا استقطاب مزيد من الشباب في أحد المساجد.

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ويرى العديد من المتابعين أن توالي عمليات الكشف عن خلايا إرهابية في تونس، يعطي دلالة على تنامي الظاهرة الإرهابية التي تنشط منذ سنة 2011.

ويرى الباحث التونسي أحمد الشيحاوي أستاذ الفلسفة الإسلامية، أن الجماعات الإرهابية وجدت تسهيلات من بعض الأطراف السياسية منذ 10 سنوات لاختراق المساجد وتحويل بيوت الله إلى بؤر للاستقطاب الإرهابي.

وأوضح في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أنه على وزارة الشؤون الدينية في تونس تحمل مسؤوليتها الكاملة باعتبارها الجهة المشرفة على تنظيم أوقات الصلاة والاعتداء بالمساجد.

وتابع قائلا: "إن مطلب تحييد المساجد من كل التوظيفات السياسية، مطلب قديم منذ سنوات، ويجب على القوى المدنية التصدي لانتشار الفكر الإخواني الذي يتقاطع منهجيًا وفكريًا مع الفكر الداعشي".

واعتبر أن الفكر الإخواني يتبنى منذ نشأته توظيف العنف والإرهاب لانتزاع مكاسب سياسية، وعلى الطبقة السياسية التونسية بجميع تشكيلاتها أن تعي خطورة ما حدث منذ سنة 2011.