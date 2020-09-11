الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية - مقديشو - أيانلي عبدي

الجمعة 2020/9/11 03:05 م بتوقيت أبوظبي

قتل شخصان وأصيب 20 آخرين في تفجير انتحاري اليوم الجمعة، بمدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبلاند جنوبي الصومال.

وبحسب شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فجر شخص انتحاري نفسه بحزام ناسف قرب مقار رسمية منها مقر الشرطة والمحكمة والمسجد الكبير وسط مدينة كسمايو.

وأضاف الشهود أيضاً أن التفجير الانتحاري كان يستهدف أيضاً مسؤولين بولاية جوبلاند.

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، بأن رئيس غرفة تجارة كسمايو شافي رابي كاهن، أصيب بجروح خطيرة، فضلا عن طاقم الحراسة الخاص به.

وسقطت 7 قذائف هاون على الأقل بعدة مناطق في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن تدمير منازل دون وقوع خسائر بشرية، وفق البيانات الرسمية للسلطات.

استهدف القصف مديريات: حمرويني، وحمر ججب، وشنغاني، وابري، ورتا نبدا، وبونطيري، بالإضافة إلى محيط القصر الرئاسي وأجزاء من مطار مقديشو الدولي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements