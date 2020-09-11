قتل شخصان وأصيب 20 آخرين في تفجير انتحاري اليوم الجمعة، بمدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبلاند جنوبي الصومال.

وبحسب شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فجر شخص انتحاري نفسه بحزام ناسف قرب مقار رسمية منها مقر الشرطة والمحكمة والمسجد الكبير وسط مدينة كسمايو.

وأضاف الشهود أيضاً أن التفجير الانتحاري كان يستهدف أيضاً مسؤولين بولاية جوبلاند.

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وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، بأن رئيس غرفة تجارة كسمايو شافي رابي كاهن، أصيب بجروح خطيرة، فضلا عن طاقم الحراسة الخاص به.

وسقطت 7 قذائف هاون على الأقل بعدة مناطق في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن تدمير منازل دون وقوع خسائر بشرية، وفق البيانات الرسمية للسلطات.

استهدف القصف مديريات: حمرويني، وحمر ججب، وشنغاني، وابري، ورتا نبدا، وبونطيري، بالإضافة إلى محيط القصر الرئاسي وأجزاء من مطار مقديشو الدولي.