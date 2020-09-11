ريال مدريد ورياض محرز.. 3 أسباب تدفع السيتي لرفض الصفقة

لا ينوي مانشستر سيتي الإنجليزي، التخلي عن لاعبه الجزائري رياض محرز، الذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالعملاق الإسباني ريال مدريد، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.



وكانت وسائل إعلامية فرنسية وإسبانية أشارت لوجود اتصال بين إدارة الملكي وفريق العمل الخاص بالجناح الطائر، لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية انتقاله لمدريد.

صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أشارت إلى أن حظوظ انتقال اللاعب اليساري لقلعة "سانتياجو بيرنابيو"، مُنعدمة تماما، لعدة اعتبارات فنية.

رياض محرز وخطة بيب جوارديولا

الصحيفة المُقربة من أسوار "السكاي بلوز" قالت إن رياض محرز لن يغادر تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، مهما كانت نوعية العروض التي ستصله في الفترة الحالية.





وأشار المصدر إلى أن المدرب الإسباني يُصنف قائد المنتخب الجزائري، كلاعب أساسي في الموسم الجديد، وأن رحيله يعني التسبب في فراغ في الجناح الأيمن الهجومي، الذي سبق أن فقد السريع الألماني ليروي ساني، الذي عاد لبلاده ووقع مع بايرن ميونيخ.

وقالت الصحيفة إن هذ السبب يجعل إمكانية مُشاهدة أفضل لاعب في البريميرليج عام 2016، بقميص ريال مدريد الموسم المقبل، أمر غير وارد، وغير مطروح بالنسبة للطاقم الفني لـ"السيتيزنس".

Advertisements

عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

وأشار نفس المصدر، إلى أن عقد رياض محرز مع قلعة ملعب "الاتحاد" مُستمر لثلاث سنوات قادمة، ما يعني أنه من اللاعبين الذين لديهم مُستقبل داخل الفريق، ولا يوجد أدنى سبب يدفع لرحيله.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يعد من الخيارات الأساسية في حسابات المدرب جوارديولا، ما يجعل استمراره مع الفريق أمرا استراتيجيا، خاصة وأن سوق الانتقالات تخلو من النجوم في ظل الأزمة المالية التي تضرب جميع الأندية بسبب تبعات جائحة كورونا.





تطور رياض محرز

وأكدت الصحيفة أن مغادرة رياض محرز مرفوضة، كون اللاعب يتطور بشكل كبير جدا منذ وصوله للفريق الأزرق،

وبعد موسم أول صعب، تحول رياض محرز لعنصر أساسي بشكل أكثر انتظاما خلال عامه الثاني، في الوقت الذي يتوقع الجميع رؤية نفس اللاعب الذي كان يصول ويجول مع ليستر سيتي، خلال عامه الثالث.

وتبرهن الصحيفة على أن بيب جوارديولا، ينوي هذه المرة التعامل مع محرز بشكل أكثر منطقية، عكس ما كان عليه الحال خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم المُنقضي، عندما حوله دون تفسير مُقنع لمقاعد البدلاء خلال المُنعرج الأخير من دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي أعلن الأسبوع الماضي إصابة رياض محرز بفيروس كورونا، فيما قالت تقارير صحفية إن اللاعب قد يظهر خلال مباراة فريقه الأولى بالدوري الإنجليزي.

وينطلق الدوري الإنجليزي السبت، بينما تأجل ظهور السيتي للجولة الثانية، لإراحة لاعبيه بعد استمرار موسم الفريق الأوروبي.